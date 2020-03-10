Президент и депутаты дорабатывают новую Конституцию

Во вторник, 10 марта, Госдума приняла во втором чтении поправки в Конституцию. Депутаты вносили коррективы в главный документ страны при личном участии президента Владимира Путина.

Действующему российскому лидеру необходимо предоставить право участвовать в выборах 2024 г. несмотря на планируемые ранее в Конституции РФ ограничения, заявила депутат Валентина Терешкова. "Имеет право", – подчеркнула она. В противном случает, отметила парламентарий, следует вовсе не лимитировать количество президентских сроков.

"Мы здесь не решаем ни за действующего президента, ни за граждан России. Но должны предусмотреть для людей такую возможность, а люди, народ России, примут окончательное решение", – цитирует Терешкову пресс-служба Думы.

Однако депутаты отложили решение данного вопроса и вернулись к нему после приезда Владимира Владимировича, который выступил против снятия ограничения по числу президентских сроков, но поддержал их обнуление, "если это не будет противоречить главному документу страны".

"Нам многое предстоит сделать вместе до 2024 года, а там видно будет", – заключил Путин.

В итоге ГД одобрила поправку Терешковой об обнулении президентских сроков, передает РИА "Новости" в своей онлайн-трансляции. То есть ныне действующий глава государства вправе выдвинуть свою кандидатуру на выборы через 4 года. Но в случае избрания ему нельзя будет руководить страной более двух раз. В обновленной Конституции президентство одного и того же политика ограничивается до двух сроков, между которыми возможен перерыв.

Эта поправка прошла второе чтение, как и та, согласно которой участнику президентской гонки должно быть 35 лет и больше, 25 лет из которых он прожил в России. Ему нельзя иметь иностранное гражданство: ни в данный момент, ни когда-либо ранее. Данное правило не распространяется на крымчан. Не исключено, что запрет на зарубежные паспорта коснется и других госслужащих.

Согласно нововведениям, гаранту, которому позволено посещать заседания кабмина, подчиняется правительством РФ. А экс-президентам теперь разрешено получать пожизненный статус сенатора.

В числе перемен по депутатской инициативе фигурировали досрочное голосование в нижний парламент и дополнительные полномочия Госсовета. Последнему бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заняться выборами руководителя России. При этом думские, считает политик, необходимо назначить на 20 сентября.

"Чтобы уже новый парламент действовал с новыми полномочиями", – пояснил Владимир Вольфович (цитата по РБК). Его предложение поддержал сооснователь "Единой России" Александр Карелин, который позже снял с рассмотрения данную поправку. К слову, не поддержал данную идею и президент.

Всего на рассмотрение поступило около 390 поправок об изменении Конституции. Те, которые пропустила сегодня Госдума во втором чтении, должны будут пройти третье. Затем их отправят на референдум. В результате в главном документе страны закрепят поправки, которые наберут более половины голосов россиян, уточняет "Интерфакс".