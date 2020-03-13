Бывший муж Примадонны беспокоится за здоровье своих зрителей

Филипп Киркоров начал отменять свои концерты в Эстонии, Латвии и Литве из-за коронавируса. Артист принял такое решение из-за рекомендаций врачей. Певец хочет обезопасить своих зрителей, тем более, что на его концертах ожидался аншлаг.

Бывший муж Аллы Пугачевой успокаивает фанатов: все концерты, намеченные на весну, он проведет осенью, когда вирус, как ожидается, утихнет.

"Я принял непростое решение о переносе концертов в Прибалтике. Не хочу быть очагом распространения коронавируса", – обратился поп-король к поклонникам в "Инстаграм".

Подписчики решение артиста восприняли хорошо. Они считают, что артист – один из немногих, кто на самом деле заботится о фанатах и не хочет, чтобы после его выступления кто-то заразился.

"Слава богу, что хоть кто-то думает головой и не делает эти массовые сборища людей", "Отлично сработали, что перенесли дату, берегите себя", "Правильное решение, Вы молодец", – прокомментировали видео знаменитости.

Российские звезды из-за коронавируса разделились на два лагеря. Одни либо не верят в болезнь, либо бесстрашно едут в Европу. Другие, наоборот, начали больше заботиться о своем здоровье и призывают всех не забывать о гигиене.

Например, Вера Брежнева улетела в Америку с концертным туром, а Ксения Бородина отправилась отдыхать во Францию. Ольга Бузова, наоборот, отказалась от всех поездок, так как впереди у нее несколько концертов.