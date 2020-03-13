В стране боятся коронавируса

Правительство Чехии решило приостановить выдачу шенгенских виз иностранным гражданам из-за пандемии смертельной инфекции. Ограничения вступят в силу 14 марта и будут касаться краткосрочных и долгосрочных поездок.

Под запрет о выдаче виз также подпадают родственники граждан ЕС. Сообщение было размещено на официальной странице представительства Чехии в России.

Оформление документов прекратят во всех дипломатических представительствах Чешской Республики, включая визовые центры, сообщает "Свободная пресса" со ссылкой на посольство страны в Москве.

Ассоциация туроператоров России обратилась к посольству Чехии с просьбой продлить прием документов на визы на три дня. Представители АТОР заявили, что многие российские туристы уже запланировали поездки в Чешскую Республику и не успевают получить документы, передает ТАСС.

Ранее власти Чехии закрыли въезд в страну для жителей 15 государств, среди которых Испания, Южная Корея, Италия, Китай, Иран и другие. Чешская республика временно прекратила международное автобусное и железнодорожное сообщения из-за вируса-убийцы.

Ранее "Утро" рассказало, что китайцы нашли виновника вспышки коронавируса.