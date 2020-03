Свои подозрения озвучили в МИД Китая.

Коронавирус, который захватил практически весь мир, в Поднебесную могли завезти американские военные. С таким заявлением выступил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь. Свое мнение он выразил на странице в Twitter, комментируя недавнее признание главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) Роберта Редфилда. Тот сообщил, что в Америке у ряда скончавшихся якобы от гриппа пациентов коронавирус выявили посмертно. Эти слова и навели китайцев на мысли о настоящих виновниках вспышки COVID-2019, которая уже переросла в пандемию.

2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3