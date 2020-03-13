Пойманы на месте преступления: китайцы нашли виновника вспышки коронавируса
Свои подозрения озвучили в МИД Китая.
Коронавирус, который захватил практически весь мир, в Поднебесную могли завезти американские военные. С таким заявлением выступил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь. Свое мнение он выразил на странице в Twitter, комментируя недавнее признание главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) Роберта Редфилда. Тот сообщил, что в Америке у ряда скончавшихся якобы от гриппа пациентов коронавирус выявили посмертно. Эти слова и навели китайцев на мысли о настоящих виновниках вспышки COVID-2019, которая уже переросла в пандемию.
2/2 CDC was caught on the spot. When did patient zero begin in US? How many people are infected? What are the names of the hospitals? It might be US army who brought the epidemic to Wuhan. Be transparent! Make public your data! US owe us an explanation! pic.twitter.com/vYNZRFPWo3— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) 12 марта 2020 г.
Китайский дипломат потребовал от США объясниться. Он отметил что CDC "был пойман на месте преступления".
"CDC был пойман на месте преступления. Когда первый пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть, американская армия принесла эпидемию в Ухань?.. США должны объясниться!" – цитирует представителя МИД сайт телеканала "360".
Ранее в КНР сообщили о том, что справились с коронавирусом. По словам официального представителя комитета по вопросам здравоохранения, эпидемия пошла на спад.
Между тем в других странах подобными успехами похвастаться пока не могут. Как стало известно, среди заразившихся уже есть и звезды, и политики, а также их близкие. Так, коронавирус подхватил голливудский актер Том Хэнкс, также накануне стало известно об аналогичном случае с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Коронавирус подтвердился и у жены канадского премьера Джастина Трюдо Софи. Об этом пишет The Associated Press. У самого главы правительства симптомов нет, однако он ушел на карантин вместе с супругой.
Вспышка коронавируса в Китае произошла в декабре прошлого года, напоминает НСН.
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