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Пойманы на месте преступления: китайцы нашли виновника вспышки коронавируса

Пойманы на месте преступления: китайцы нашли виновника вспышки коронавируса
Фото: Christian Ohde via www.imago-ima/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Эпидемию COVID-2019 могли спровоцировать американцы

Свои подозрения озвучили в МИД Китая.

Коронавирус, который захватил практически весь мир, в Поднебесную могли завезти американские военные. С таким заявлением выступил представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь. Свое мнение он выразил на странице в Twitter, комментируя недавнее признание главы Центра по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) Роберта Редфилда. Тот сообщил, что в Америке у ряда скончавшихся якобы от гриппа пациентов коронавирус выявили посмертно. Эти слова и навели китайцев на мысли о настоящих виновниках вспышки COVID-2019, которая уже переросла в пандемию.

Китайский дипломат потребовал от США объясниться. Он отметил что CDC "был пойман на месте преступления".

"CDC был пойман на месте преступления. Когда первый пациент зафиксирован в США? Сколько людей заражено? В каких больницах? Может быть, американская армия принесла эпидемию в Ухань?.. США должны объясниться!" – цитирует представителя МИД сайт телеканала "360".

Ранее в КНР сообщили о том, что справились с коронавирусом. По словам официального представителя комитета по вопросам здравоохранения, эпидемия пошла на спад.

Между тем в других странах подобными успехами похвастаться пока не могут. Как стало известно, среди заразившихся уже есть и звезды, и политики, а также их близкие. Так, коронавирус подхватил голливудский актер Том Хэнкс, также накануне стало известно об аналогичном случае с президентом Бразилии  Жаиром Болсонару. Коронавирус подтвердился и у жены канадского премьера Джастина Трюдо Софи. Об этом пишет The Associated Press. У самого главы правительства симптомов нет, однако он ушел на карантин вместе с супругой.

Вспышка коронавируса в Китае произошла в декабре прошлого года, напоминает НСН.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

шлим
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Америка за подобные деяния должна быть уничтожена! Сколько можно - птичий грипп, свиной грипп, короновирус, что следующее? <цензура>!!!!
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