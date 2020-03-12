Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Известный актер подхватил коронавирус

Известный актер подхватил коронавирус
Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон. Фото: Kevin Sullivan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Американскую звезду изолировали

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом голливудский актер рассказал в своем "Твиттер".

По его словам, самочувствие супругов ухудшилось во время съемок в Австралии – они почувствовали слабость, боль в теле и озноб. Тогда артисты решили провериться на коронавирус, "чтобы сделать все правильно", и результат оказался положительным, написал Хэнкс в соцсети.

Актер также заявил, что он и его жена будут следовать всем предписаниям медиков и пробудут в изоляции до тех пор, пока их пребывание на публике не станет безопасным для окружающих. По данным ABC News, сейчас пара лечится в австралийском городе Голд-Кост.

В Австралию Хэнкс и Уилсон прилетели на съемки фильма об Элвисе Пресли, пишет Reuters. По последним данным, коронавирусом в стране заболели 128 человек, три из низ умерли, сообщает The Sydney Morning Herald.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что коронавирус достиг масштабов пандемии из-за огромного количества жертв.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей