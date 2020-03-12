Американскую звезду изолировали

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом. Об этом голливудский актер рассказал в своем "Твиттер".

По его словам, самочувствие супругов ухудшилось во время съемок в Австралии – они почувствовали слабость, боль в теле и озноб. Тогда артисты решили провериться на коронавирус, "чтобы сделать все правильно", и результат оказался положительным, написал Хэнкс в соцсети.

Актер также заявил, что он и его жена будут следовать всем предписаниям медиков и пробудут в изоляции до тех пор, пока их пребывание на публике не станет безопасным для окружающих. По данным ABC News, сейчас пара лечится в австралийском городе Голд-Кост.

В Австралию Хэнкс и Уилсон прилетели на съемки фильма об Элвисе Пресли, пишет Reuters. По последним данным, коронавирусом в стране заболели 128 человек, три из низ умерли, сообщает The Sydney Morning Herald.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила, что коронавирус достиг масштабов пандемии из-за огромного количества жертв.