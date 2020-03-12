По версии Ирана, во всем виновата Америка

Политик Ахмад Алирезабехичи обвинил США в создании смертельно опасного вируса CJDIV-19. По его словам, опасное биологическое оружие было создано в рамках реализации программы однополярного мира.

Алирезабехичи уверен, что Штаты занимаются "медицинским терроризмом", а весь остальной мир обязан бороться с такой масштабной угрозой, сообщают РИА "Новости".

Иранский политик назвал и цели, которые преследовали американцы при создании необычного оружия. Они старались сократить численность населения планеты и ослабить экономику остальных стран, пишет URA.ru.

Если США и пытались создать вирус, которого будут бояться во всем мире, им это удалось. COCIV-19 признали пандемией. В Европе настоящая паника: Италия остановила работу практически всех предприятий, закрыла рестораны и общественные места, учебные заведения. Число заразившихся в Германии и Нидерландах продолжает расти. Сами Штаты в ночь с 11 на 12 марта (по московскому времени) прекратили авиасообщение со странами Старого света.