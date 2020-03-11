Итальянцы обратились за помощью к Путину из-за коронавируса
Охваченная эпидемией вируса COVID-19 Италия запросила у президента РФ Владимира Путина помощь. Лично к главе российского государства обратилась Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale ("Палата специалистов по уголовному европейскому праву").
Они надеются, что Москва направит гуманитарный груз на север Республики, поскольку Брюссель просто оставил итальянцев один на один со смертельной инфекцией.
"Европейский союз не проявил солидарности и проявил эгоизм в отношении Италии. Мы считаем, что она должна обратиться к России как стране-партнеру", – цитирует РИА Новости главу ассоциации Александро Мария Тирелли.
Он отметил, что организация просит Путина прислать в Неаполь медицинские маски FPP3
и наборы по предотвращению заражения. По его словам, Россию эпидемия еще мало затронула, поэтому
она в состоянии оказать помощь итальянцам.
Также Тирелли подчеркнул, что коронавирус может "изменить карту экономических отношений в Европе" и укрепить отношения с РФ. Москву уже поддерживают широкие слои населения, утверждает глава ассоциации.
Российские пользователи в комментариях сразу напомнили европейцам о санкциях в отношении нашей страны (орфография и комментарии сохранены оригиналов):
"После коронавируса Италия и еще пару стран покинут ЕС", "Это когда их прижмет они ласковые. А как только поверят в какую нибудь сказку от союзничка, готовы нож вонзить в спину. Пусть варятся в своем соку сами, без нас как нибудь", "Пусть сначала санкции снимут)".
Между тем, российский кабмин 4 марта временно запретил экспорт некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Впрочем, данная мера не затронула гуманитарной помощи.
Сегодня стало известно, что отечественные туроператоры предложили российским туристам досрочный выезд из Италии на родину с 11 марта. По данным АТОР, на момент начала вспышки коронавируса в этой стране могло находиться около 7 тыс. россиян.
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