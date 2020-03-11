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Авиакомпании массово отменяют рейсы в Европу

Решение принято из-за эпидемии коронавируса

"Аэрофлот" и "Россия" до 30 апреля отменяют рейсы в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург. Ранее "Аэрофлот" приостановил полеты в Италию. Компания Utair до конца мая не будет летать в Милан. 

Эти меры были приняты из-за вспышки коронавируса в Европе, напоминает Utair. Об изменениях сообщается и на сайте "Аэрофлота". Туристический бизнес в европейских странах уже терпит колоссальные убытки: из-за распространения COVID-19 города закрываются на карантин, а массовые мероприятия отменяются.

Эпидемия нового коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Болезнь быстро распространилась за пределами КНР. В Европе от вируса COVID-19 сильнее всего пострадала Италия.


Валентина МАЙОРОВА

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