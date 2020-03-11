Число зараженных будет и дальше стремительно расти

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 переросла в настоящую пандемию. По всему миру инфекцию подхватили более 188 тыс человек в 114 странах, а 4291 пациент скончался. Об этом рассказал Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус.

Выступил глава ВОЗ на брифинге в Женеве, трансляция которой велась в "Твиттер" организации.

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия", – заявил он, добавив, что темпы распространения китайской заразы беспокоят экспертов.

По словам Гебреисуса, в мире еще не было пандемии, вызванной коронавирусом и которую можно было бы одновременно контролировать. Гендиректор ВОЗ добавил, что лишь 87 стран не сообщили о зараженных пациентах, а в 57 государств их меньше, чем 10, но ситуация в любой момент может измениться.

Пандемией считают заболевание, которое достигло невероятных масштабов в определенной стране или в мире.

При этом вакцина против коронавируса появится не раньше, чем в 2021 году. Россия принимает экстренные меры, чтобы не допустить распространения заразы. Так, авиакомпании массово прекращают летать в Европу.