Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Теперь официально: коронавирус достиг масштабов пандемии

Теперь официально: коронавирус достиг масштабов пандемии
Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
продолжениеВирус-убийца обнаружили еще у восьми россиян
Число зараженных будет и дальше стремительно расти

Вспышка нового типа коронавируса COVID-19 переросла в настоящую пандемию. По всему миру инфекцию подхватили более 188 тыс человек в 114 странах, а 4291 пациент скончался. Об этом рассказал Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. 

Выступил глава ВОЗ на брифинге в Женеве, трансляция которой велась в "Твиттер" организации. 

"В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится… Мы пришли к оценке того, что COVID19 может быть охарактеризована как пандемия", – заявил он, добавив, что темпы распространения китайской заразы беспокоят экспертов. 

По словам Гебреисуса, в мире еще не было пандемии, вызванной коронавирусом и которую можно было бы одновременно контролировать. Гендиректор ВОЗ добавил, что лишь 87 стран не сообщили о зараженных пациентах, а в 57 государств их меньше, чем 10, но ситуация в любой момент может измениться.

Пандемией считают заболевание, которое достигло невероятных масштабов в определенной стране или в мире. 

При этом вакцина против коронавируса появится не раньше, чем в 2021 году. Россия принимает экстренные меры, чтобы не допустить распространения заразы. Так, авиакомпании массово прекращают летать в Европу. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Сергей Вершинин
Ответить
Мир сошёл с ума. В это время грипп всегда появлялся и доходил до эпидемии. Кому нужен этот психоз сейчас, я ещё не понимаю, но всё тайное станет явным.
Ryszard Ewiak
Ответить
Лично я не удивлен. Библия указывает, что в назначенное время, выступающая в роли «царя севера» - Россия, вернется обратно (Даниила 11:29а). А это означает экономическое и геополитическое землетрясение, распад не только еврозоны, но и ЕС и НАТО. "Новый порядок" в Восточной Европе установившийся в 1991 году рухнет и Россия вернет себе былое влияние.
1
новости партнеров
Загрузка...

В Кремле раскрыли план США по Украине

Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой

Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин

Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей