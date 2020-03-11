Создание вакцины от вируса-убийцы застопорилось
Защититься от вируса-убийцы из Китая не получится еще целый год. Разработчики вакцины от COVID-19 озвучили пессимистичные прогнозы, согласно которым не стоит питать иллюзий.
"Когда-либо появится", – обнадежил глава института Роберта Коха Лотар Вилер (цитата по РИА "Новости").
Более конкретного срока ученый не назвал. Единственное, уточнил, что до следующего года ждать защитных инъекций от так называемой "китайской пневмонии" не стоит, ибо это "нереально". Почему, Вилер не объяснил.
Примерно тот же отрезок времени понадобится и российским специалистам. Но не на разработку, а на весь процесс в целом, включая получение регистрационного удостоверения.
Сама же вакцина от коронавируса может быть готова уже через полгода, заявили в начале марта в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА России. Тогда речь шла о появлении вакцины от COVID-19 к середине 2021 года.
При этом в феврале в Минздраве РФ рассчитывали, что долгожданное "противоядие" будет создано к середине осени нынешнего года. Сообщалось, что ее производство тормозят китайцы, которые не торопятся предоставлять живой штамм коронавируса.
Зараза из Поднебесной заполонила 118 стран и регионов, многие из которых закрыты для туристов. При этом последним паника вокруг ситуации с коронавирусом сыграла на руку, так как, возможно, на фоне эпидемии путевки по ряду направлений продаются дешевле, чем в тот же период годом ранее.
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