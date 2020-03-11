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Отмена Олимпиады в Токио из-за коронавируса сыграет на руку россиянам

Отмена Олимпиады в Токио из-за коронавируса сыграет на руку россиянам
Фото: MATTSSON STEFAN/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Закаленным в баталиях с WADA атлетам не привыкать к трудностям

Отмена или перенос Олимпиады в Токио из-за эпидемии вирусаCOVID-19 сделают российских спортсменов лишь сильнее, а вот на остальных олимпиоников такое решение может сказаться негативно. Так считает глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили.

По его мнению, от отмены или переноса Игр-2020 серьезно пострадают как участники спортивных ристалищ, так и организаторы – первые из-за вложенного физического труда, вторые – по причине вложенных средств.

Поскольку жизнь профессионального атлета имеет короткий срок, каждая пропущенная Олимпиада может стать для него трагедией.

"У спортсменов скоротечная профессиональная жизнь, и еще большой вопрос – насколько спортивный бог будет благосклонен к ним и тренерам. Тем более если посмотреть, в каких условиях готовимся мы, в том числе из-за WADA. Ну, нас это сделает только сильнее", – цитирует телеканал "360" Мамиашвили.

Между тем, у МОК есть ряд альтернатив, что делать с Играми в Токио, кроме их отмены или переноса на какое-то время вперед. Вот глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву Сергей Алексеев полагает, что нынешняя Олимпиада может пройти в другой стране, например, в Великобритании или Бразилии. Вероятно, для этого нужно, чтобы к лету эпидемия коронавируса не захватила массово и эти государства.

Также, как пишет РИА ФАН, соревнования можно провести в срок и даже в Японии, но без зрителей, а только с трансляцией по телевизору. Такая практика уже применяется в текущих условиях в целом ряде стран, включая лыжные соревнования, футбольные матчи, биатлон, прыжки с трамплина.

Напомним, Игры-2020 в Токио должны пройти с 24 июля по 9 августа. Сегодня стало известно, что окончательное решение о судьбе Олимпиады Оркомитет огласит на своем заседании в мае.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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