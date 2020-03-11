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Турция отложила начало туристического сезона из-за коронавируса

продолжениеИтальянцы обратились за помощью к Путину из-за коронавируса
Россиянам придется повременить с отдыхом на море

Власти Турции для борьбы с распространением эпидемии вируса COVID-19 предложили местным отелям начать туристический сезон не в марте, а в конце апреля.

Об этом в среду, 11 марта, сообщил "Телеграм-канал" "Раньше всех. Ну почти".

Ранее сегодня стало известно, что российские туроператоры снизили цены на поездки в Таиланд, еще одно популярное направление для отдыхающих из РФ.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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