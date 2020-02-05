Москва не может приступить к созданию "противоядия" без штамма 2019-nCoV, который Пекин не торопится передавать

Китай препятствует производству сыворотки от вируса-мутанта, который атаковал Поднебесную и распространился за его пределы, достигнув, в том числе, России. Она будет готова не раньше середины осени 2020 года, полагает глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

На создание "противоядия", по его словам, специалистам понадобится 8-10 месяцев. Раньше не получится, так как для разработки вакцины от коронавируса требуется живой его штамм, которого нет в распоряжении Москвы, объяснил министр журналистам, передает РИА "Новости". Тем временем Пекин не торопится передавать 2019-nCoV, уточнила глава Роспотребнадзора Анна Попова

Напомним, эпидемия вируса-убийцы в Китае вспыхнула в декабре 2019 г. С Нового года новая зараза расползлась по другим странам. В России первые зараженные обнаружены на прошлой неделе. Оба – граждане Китая, один из которых замечен в Тюмени.

Теперь под городом устроили зону карантина, куда свезли эвакуированных из КНР россиян и путешественников из других государств. Тюменцы против такого решения. Кстати, на борт РФ просились европейцы, однако, узнав о двухнедельной "ссылке" в Сибирь, испугались и отказались от транспортных услуг российской стороны.