Прибывшие из Поднебесной показали, в каких условиях проведут ближайшие 14 дней

Комнаты, в которые поместили эвакуированных из заразного коронавирусом Китая россияне, далеки от тех, что предлагают пятизвездочные отели. Однако в номерах, куда поселили на карантин путешественников, есть все самое необходимое.

К примеру, им выдали чистые полотенца и халаты, выделили зубные щетки и шампунь, обеспечили фруктами и набором для чаепития, в том числе конфетами и печеньями. В каждой комнате, где живут по два или три человека, есть очиститель воздуха, чайник, телевизор и холодильник, в котором туристы нашли банку соленых огурцов.

Сотрудники реабилитационного центра под Тюменью обеспокоились и досугом гостей. Чтобы они не скучали в Сибири, помещенным на карантин подарили книги и набор шахмат с шашками. Покидать номера им нельзя даже на обед, а также завтрак и ужин. Любые попытки выбрать на свободу грозят еще двухнедельным карантином.

"В общем и целом, разместили нас неплохо, удобства все есть. Кормить, сказали, будут в комнате", – констатировала россиянка, передает Life.



Все вещи туристов отправлены на дезинфекцию, уточняет "URA.RU".

Напомним, вспышка эпидемии коронавируса заставила Россию эвакуировать из Китая граждан нашей страны. Их разместили в Тюменской области. Однако местных жителей возмутило решение властей.

Вакцины от новой заразы пока не существует. Сообщается, что на ее разработку понадобится 8– 10 месяцев.