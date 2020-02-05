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"Кормить будут в комнате": россиян заперли на карантин

"Кормить будут в комнате": россиян упрятали на карантин
Фото: Maxim Slutsky/AP/TASS
Прибывшие из Поднебесной показали, в каких условиях проведут ближайшие 14 дней

Комнаты, в которые поместили эвакуированных из заразного коронавирусом Китая россияне, далеки от тех, что предлагают пятизвездочные отели. Однако в номерах, куда поселили на карантин путешественников, есть все самое необходимое. 

К примеру, им выдали чистые полотенца и халаты, выделили зубные щетки и шампунь, обеспечили фруктами и набором для чаепития, в том числе конфетами и печеньями. В каждой комнате, где живут по два или три человека, есть очиститель воздуха, чайник, телевизор и холодильник, в котором туристы нашли банку соленых огурцов. 

Сотрудники реабилитационного центра под Тюменью обеспокоились и досугом гостей. Чтобы они не скучали в Сибири, помещенным на карантин подарили книги и набор шахмат с шашками. Покидать номера им нельзя даже на обед, а также завтрак и ужин. Любые попытки выбрать на свободу грозят еще двухнедельным карантином.

"В общем и целом, разместили нас неплохо, удобства все есть. Кормить, сказали, будут в комнате", – констатировала россиянка, передает Life.

Все вещи туристов отправлены на дезинфекцию, уточняет "URA.RU". 

Напомним, вспышка эпидемии коронавируса заставила Россию эвакуировать из Китая граждан нашей страны. Их разместили в Тюменской области. Однако местных жителей возмутило решение властей.  

Вакцины от новой заразы пока не существует. Сообщается, что на ее разработку понадобится 8– 10 месяцев. 

Ксения АНДРЕЕВА

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