Пекину не понравилось желание Москвы оградиться от коронавируса

Китайская таможня ужесточила фитосанитарный контроль для российских материалов. В результате экспорт круглого леса оказался невозможен.

Об этом пишет "PrimeMedia.Ru" со ссылкой на Приморскую ассоциацию лесопромышленников и экспортеров леса (ПАЛЭКС). Сообщается, что в Китай больше не разрешают ввозить древесину с корой, которую теперь требуют удалить.

"Такие фитосанитарные требования в зимний период выполнить невозможно. Для этого нужно либо удалить кору, либо провести фумигацию леса, либо еще какое-то обеззараживание", – приводит URA.RU слова директора ПАЛЭКС Павла Корчагина.

На данный момент поставки круглого леса невозможны в Китай как таковые, глава ассоциации уже заявил, что, если не удастся достичь договоренностей на межгосударственном уровне, это будет пострашнее коронавируса.

На данный момент почти 80% продукции лесопромышленного комплекса Приморья уходит на экспорт. Запрет неминуемо приведет к многомиллионным убыткам.

Как считает телеграм-канал EBITDA, это ответ на меры безопасности, которое предприняло правительство РФ в связи с распространением коронавируса. На данный момент граница с Китаем практически закрыта, железнодорожное сообщение прервано, а гражданам Поднебесной приостановили выдачу виз в России.