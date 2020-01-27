Китай изолировали от мира
Китай посадили на карантин. В понедельник, 27 января, власти Монголии объявили о бессрочном закрытии всех автомобильных и пешеходных переходов через границу с КНР.
В стране еще не зарегистрировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом, но быстро растущие масштабы эпидемии в соседнем государстве заставили Улан-Батор принять экстренные превентивные меры. До 2 марта в стране не будут работать все учебные заведения, от детсадов до профессиональных курсов, передает РИА "Новости".
Оградить жителей от заразы решили и в Малайзии. Правда, там запрет введен только на приезд в страну жителей китайской провинции Хубэй, где в городе Ухань в конце декабря 2019 г. началось распространение заболевания.
Сами китайцы тоже изолировали Ухань, где проживают 11 миллионов человек, от остальной территории республики. Кроме того, чтобы избежать массовых контактов людей, выходные в честь новогодних праздников в КНР продлили до 2 февраля.
В Гонконге, игорном центре Макао и курортном острове Хайнань, всех людей, побывавших в провинции Хубэй за последние две недели, помещают на двухнедельный карантин, сообщает "Рейтер".
Париж готов вывезти из Уханя всех оказавшихся там французов чартерными самолетами, но прибывших во Францию также сначала изолируют на две недели.
Ранее посольство РФ в КНР заявляло, что готово организовать эвакуацию россиян из Китая, но пока таких желающих не нашлось, передает РБК.
От коронавируса 2019-nCoV, вызывающего пневмонию, в Китае скончался 81 пациент, еще около 3 тысяч инфицированых находятся в больницах. Вирус также выявлен у больных в Японии, Южной Корее, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Сингапуре, Австралии, Таиланде, Франции и США. В России официально подтвержденных случаев заражения пока не зафиксировано.
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