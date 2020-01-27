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Мошенничество китайских медиков раскрыто

Мошенничество китайских медиков раскрыто
Фото: Yuan Zheng/Utuku/Ropi/www.globallookpress.com
В Поднебесной создают иллюзию борьбы с вирусом с помощью россиян

Граждан России используют в Китае, чтобы поднять статистику неподтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает русскоязычное издание Вiang.

Первыми заподозрили неладное россияне, проживающие в китайском городе Харбин. Оказалось, что некоторых без оснований направляют сдавать анализы на вирус, чтобы потом отчитаться об "эффективной работе медицинских служб".

Одна из россиянок рассказала, что упала и сломала руку. Из-за перелома у нее поднялась температура. Но в травмпункте женщину насильно усадили в скорую и отправили в больницу.

"Персонал надел спецкостюмы. Нас отвели в специальную комнату, закрытую от всех... Мы приехали в больницу, с нас содрали 109 юаней. Мы подумали, что это за анализы. Оказалось, что за машину скорой помощи", – делится историей соотечественница.

Позже ее отправили домой с напутствием беречь руку. Но женщина указывает, что оформлена она была как потенциально инфицированная смертельным вирусом. "Поэтому и цифры (госпитализированных – прим. ред.) огромные", – резюмировала россиянка.

Ранее стало известно, что в Китае скончался от пневмонии, вызванной новым коронавирусом, 81 пациент. В то же время в больницах находятся почти 3 тысячи человек с подозрением на инфекцию.

Вирус уже проник за пределы КНР. Чтобы предотвратить распространение эпидемии, Поднебесную изолируют от других стран. 

Николай ВИКТОРОВ

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