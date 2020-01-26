Помимо разгула стихии и болезней, нашей стране предсказали кризис и войну

Пугающее пророчество о будущем РФ появилось в Сети.

В предсказании говорится о природных катаклизмах: лесных пожарах, таянии ледников на Земле, которое повлияет и на нашу страну, а также резком похолодании.

Из-за противостояния России и США может начаться ядерная война, которая потрясет планету и приведет к гибели огромного количества людей.

Уже весной мир ждет экономический кризис, следствием которого станет падение уровня жизни.

На фоне вспышки в Китае коронавируса пугающе звучит и предсказание об эпидемиях, которые якобы начнутся в России. Все эти страшные пророчества опубликованы на канале "Мир вокруг/The world around" в "Яндекс.Дзен". Кто именно предсказал стране и миру все эти беды, автор не уточняет.

Ранее "Утро" писало о дате начала третьей мировой войны.