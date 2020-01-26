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Катаклизмы и эпидемии: озвучено страшное пророчество для России на 2020 год

Катаклизмы и эпидемии: озвучено страшное пророчество для России на 2020 год
Фото: pixabay.com
Помимо разгула стихии и болезней, нашей стране предсказали кризис и войну

Пугающее пророчество о будущем РФ появилось в Сети.

В предсказании говорится о природных катаклизмах: лесных пожарах, таянии ледников на Земле, которое повлияет и на нашу страну, а также резком похолодании.

Из-за противостояния России и США может начаться ядерная война, которая потрясет планету и приведет к гибели огромного количества людей.

Уже весной мир ждет экономический кризис, следствием которого станет падение уровня жизни.

На фоне вспышки в Китае коронавируса пугающе звучит и предсказание об эпидемиях, которые якобы начнутся в России. Все эти страшные пророчества опубликованы на канале "Мир вокруг/The world around" в "Яндекс.Дзен". Кто именно предсказал стране и миру все эти беды, автор не уточняет.

Ранее "Утро" писало о дате начала третьей мировой войны.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

иван
Ответить
А на хрена такие предсказания опубликовывать на страницх интернета если неуточгяет, кто этой пустой болтологией занимается. Уточнить кто и под суд его
сэр самуэль харрис
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Истинно вам говорю: 4 мая 2025 года земля налетит на небесную ось!Истинно вам говорю
М
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*Блин, нашли чем русских пугать*
пожалуй лучше на эти страшилки и не скажешь
Гость
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Блин, нашли чем русских пугать...))
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