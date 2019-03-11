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Погибнет пол-Земли: стало известно страшное пророчество Нострадамуса

Фото: pixabay.com
Французский провидец предрек катаклизмы 2019 года

Нынешний год может стать переломным для всего человечества – об этом более пятисот лет назад предупредил знаменитый предсказатель Мишель Нострадамус.

Однако это вовсе не означает, что в 2019 г. наступит конец света, предупреждает "Диалог.ua". Скорее, речь идет о невероятных прорывах, которые в этом году свершит человечество. Так, Нострадамус утверждал, что в 2019 г. люди смогут понять язык животных. Интересно, что недавно ученые из Вашингтонского университета представили алгоритм под названием DeepSqeak, позволивший расшифровать ультразвуковые сигналы грызунов. 

Выяснилось, что звуки определенной частоты выражают положительные или отрицательные эмоции, сообщает Neuroscience News.com. По мнению экспертов, французский пророк мог иметь в виду нечто подобное. Однако есть среди предсказаний на этот год и серьезные потрясения: Нострадамус считал, что именно в 2019 г. может начаться Третья мировая война, которая продлится 27 лет, а на Землю обрушатся страшные природные катаклизмы, которые уничтожат половину человечества.

Валентина МАЙОРОВА
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