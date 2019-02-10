Последняя весна: Третья мировая нагрянет в марте

Разногласия между мировыми державами достигнут предела

Эксперты наперебой сообщают о скором начале Третьей мировой войны. Виной тому напряженные отношения между государствами, владеющими ядерным оружием. Специалисты считают, что вооруженный конфликт может начаться уже 22 марта 2019 года.

По их мнению, столкновения произойдут из-за России, Китая и США. При этом сама война продлится меньше часа, однако погибнет большая часть человечества из-за применения ядерного оружия, передает издание "Политэксперт".

Однако другая часть аналитиков успокоила граждан. Они считают, что пока нет никаких предпосылок к внезапному вооруженному столкновению, так как отношения между странами стабильные.