Пророчество Нострадамуса: прорицатель предсказал третью мировую войну

Конфликт, который приведет к массовой гибели людей, продлится больше четверти века

Специалисты расшифровали записи знаменитого французского предсказателя Нострадамуса и сделали неутешительные заявления. Провидец считал, что в ближайшие годы две могущественные силы развяжут глобальный вооруженный конфликт. Какие именно государства спровоцируют начало войны, неизвестно.

Согласно сборнику "Предсказания Мишеля Нострадамуса", который издали в 1555 г., мир на Земле наступит лишь спустя 27 лет, передает издание Daily Star. При этом воевать могут с одной стороны США или Европа, с другой – Россия или Китай.

Также, как сообщал портал Express, существует вероятность того, что конфликт произойдет между США и Северной Кореей. В результате погибнет огромное количество людей. Считается, что в любом случае война приведет к ослаблению Запада как коллективной силы.

Впрочем, в связи с последними событиями на Украине некоторые уфологи делают смелые заявления и говорят о том, что конфликт начнется из-за наступления Незалежной на Донбасс. Конспирологи считают, что Россия не останется в стороне от этих военных действий, что в итоге и приведет к противостоянию Востока и Запада, как и предсказывал Нострадамус.

К слову, в пророчестве сообщается и еще об одной катастрофе – во время активной фазы войны на землю упадет астероид.