Ученые видят далеко не все, считает эксперт

Планета Нибиру и конец света – пожалуй, наиболее обсуждаемые темы в научном сообществе. О том, что может происходить с самым таинственным инопланетным объектом, рассказала ясновидящая Марианна Абравитова.

В нашей Вселенной огромное количество планет, о существовании которых мы не знаем и даже не подозреваем. Могу сказать, что и специалисты видят далеко не все. Известны также планеты, придуманные эзотериками, а может, и астрономами. Как бы мы ни относились к таким объектам, в действительности их нет.

Планеты Нибиру тоже не существует. Многие астрономы высчитывают ее математически, что, однако, нельзя считать весомым доказательством.

Я допускаю, что раньше эта Планета была, но, возможно, с ней что-то случилось. На данный момент этот астрономический объект не определяется физически. Вот почему связывать с ним какие-либо катаклизмы как минимум нелогично.

В нашем мире все имеет свое начало и конец. Любая из планет когда-то родилась и рано или поздно погибнет, в том числе Земля.

В эзотерике есть закон, который гласит: "Все, что наверху, то и внизу". Это значит, что с точки зрения метафизики все мы существуем и живем по одним правилам. Однажды все, кроме нашего Творца, исчезнет, но когда случится катастрофа – не знает никто. Некоторые считают, будто это может произойти по вине человека, однако на самом деле никакие войны и атомные взрывы не в состоянии уничтожить Планету, поскольку ее мощь во много раз превосходит силу ущерба от деятельности людей – даже если что -то повреждается, оно восстанавливается с течением времени.

Планета будет угасать медленно. Не стоит ждать какого-то взрыва, затопления водами океана или другого масштабного бедствия.

Гибель планеты – длительный процесс, который займет еще много лет. Разумеется, человечество станет придумывать способы избежать этого, и не исключено, что они помогут нашему виду выжить. В любом случае рыть бункеры и делать запасы пока рано. Впрочем, говоря откровенно, когда наступит настоящий конец света – они не спасут.

