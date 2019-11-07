Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали

Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
Фото: Утро.ру
Ученые видят далеко не все, считает эксперт

Планета Нибиру и конец света – пожалуй, наиболее обсуждаемые темы в научном сообществе. О том, что может происходить с самым таинственным инопланетным объектом, рассказала ясновидящая Марианна Абравитова

В нашей Вселенной огромное количество планет, о существовании которых мы не знаем и даже не подозреваем. Могу сказать, что и специалисты видят далеко не все. Известны также планеты, придуманные эзотериками, а может, и астрономами. Как бы мы ни относились к таким объектам, в действительности их нет.

Планеты Нибиру тоже не существует. Многие астрономы высчитывают ее математически, что, однако, нельзя считать весомым доказательством. 

Я допускаю, что раньше эта Планета была, но, возможно, с ней что-то случилось. На данный момент этот астрономический объект не определяется физически. Вот почему связывать с ним какие-либо катаклизмы как минимум нелогично.

В нашем мире все имеет свое начало и конец. Любая из планет когда-то родилась и рано или поздно погибнет, в том числе Земля. 

В эзотерике есть закон, который гласит: "Все, что наверху, то и внизу". Это значит, что с точки зрения метафизики все мы существуем и живем по одним правилам. Однажды все, кроме нашего Творца, исчезнет, но когда случится катастрофа – не знает никто. Некоторые считают, будто это может произойти по вине человека, однако на самом деле никакие войны и атомные взрывы не в состоянии уничтожить Планету, поскольку ее мощь во много раз превосходит силу ущерба от деятельности людей – даже если что -то повреждается, оно восстанавливается с течением времени.

Планета будет угасать медленно. Не стоит ждать какого-то взрыва, затопления водами океана или другого масштабного бедствия.

Гибель планеты – длительный процесс, который займет еще много лет. Разумеется, человечество станет придумывать способы избежать этого, и не исключено, что они помогут нашему виду выжить. В любом случае рыть бункеры и делать запасы пока рано. Впрочем, говоря откровенно, когда наступит настоящий конец света – они не спасут.

Лина ОРТМАН

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Кому повезет по славянскому календарю в 2020 году

Тотемный годослов для всех на год Паука

Джигарханян бежит в США

Артист готов отказаться от жизни в России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей