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Неужели Нибиру: странное небо нагнало страху на жителей Петербурга

Инопланетяне распыляют порошок для усмирения людей

В ночь на 8 ноября жители Санкт-Петербурга заметили странное явление: небо окрасилось в яркий желто-оранжевый цвет. При этом светящееся пятно озарило только часть небосвода, устрашающе нависнув над городом.

Жители Петербурга стали выдвигать различные версии, что же могло спровоцировать такое свечение, четко разделившее ночное небо пополам. Среди них – мысли о том, что это НЛО, волшебный порошок для усмирения населения, радиация, а также отслоившаяся матрица неба, передает "Комсомольская правда".

Однако были и более реалистичные варианты: некоторые предположили, что это может быть свет от стадиона "Газпром-Арена". Горожане отметили: такое явление не редкость в Петербурге.

Ранее сообщалось, что флот планеты Нибиру пытался протаранить катер Береговой охраны США. В опубликованном ролике видно, как пограничники отбиваются от подозрительных огней.

Карина СИРАЗОВА

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