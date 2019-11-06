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"Все кончено": посланники враждебной Нибиру напали на американцев

Посланники враждебной Нибиру напали на американцев
Кадр из фильма "Морской бой"
Флот планеты Х пытался протаранить катер Береговой охраны США

Видео атаки неопознанных летающих объектов попало в Сеть и вызвало панику. Как рассказали члены экипажа, НЛО на огромной скорости приближались к катеру.

Кадры, на которых запечатлено нападение, были сняты в начале октября 2019 года. В ролике видно, как пограничники отбиваются от странных огней. Один из офицеров, находившихся на борту атакованного катера, собирался сообщить о происшествии командованию. Однако неопознанные объекты пропали так же неожиданно, как и появились, отмечает портал topnews.ru.

Уфологи заявили, что на катер напал "флот" мистической планеты Х – Нибиру, о которой давно ходят жуткие легенды. По их мнению, она уничтожит Землю, как только приблизится к ней.

Их слова опровергают ученые. Снятую на видео "атаку" они назвали миражом. В ролике показано напоминающее огонь яркое свечение – такой эффект светящаяся плазма создает коронным разрядом на остром предмете, который находится в сильном электрическом поле, в частности – на шпилях кораблей, пояснили специалисты.

Ранее сообщалось, как пришельцы с Нибиру примчались в один из городов России с оружием новейшего поколения и ослепили жителей нашей страны.

Фоторепортаж
Прямо над Крымским мостом: Нибиру атакует Землю
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Кадр из фильма &#34;2012&#34;
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: vistanews.ru
Полина ДОРОЖКИНА

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