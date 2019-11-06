Нибиру
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Видео атаки неопознанных летающих объектов попало в Сеть и вызвало панику. Как рассказали члены экипажа, НЛО на огромной скорости приближались к катеру.
Кадры, на которых запечатлено нападение, были сняты в начале октября 2019 года. В ролике видно, как пограничники отбиваются от странных огней. Один из офицеров, находившихся на борту атакованного катера, собирался сообщить о происшествии командованию. Однако неопознанные объекты пропали так же неожиданно, как и появились, отмечает портал topnews.ru.
Уфологи заявили, что на катер напал "флот" мистической планеты Х – Нибиру, о которой давно ходят жуткие легенды. По их мнению, она уничтожит Землю, как только приблизится к ней.
Их слова опровергают ученые. Снятую на видео "атаку" они назвали миражом. В ролике показано напоминающее огонь яркое свечение – такой эффект светящаяся плазма создает коронным разрядом на остром предмете, который находится в сильном электрическом поле, в частности – на шпилях кораблей, пояснили специалисты.
Ранее сообщалось, как пришельцы с Нибиру примчались в один из городов России с оружием новейшего поколения и ослепили жителей нашей страны.
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