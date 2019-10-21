Обитатели Нибиру грозят мощными ядерными взрывами

Уфологи поделились новым открытием: оказывается, никто не мог увидеть таинственную Нибиру, так как она повторяет движение нашей планеты – у нее такая же орбита, что позволяет ей находиться точно за Солнцем.

Некоторые конспирологи пошли еще дальше и заявили, что Нибиру – это искусственное небесное тело, созданное примерно в то же самое время, что и Земля, своего рода двойник нашей планеты.

В том, что "Звезда Смерти" обитаема, мало кто сомневается, отмечает replyua.net. И похоже, что инопланетяне полным ходом готовятся к вторжению на Землю. В доказательство уфологи ссылаются на то, что астрономы из Университета Мэриленда обнаружили практически одновременное исчезновение шести галактик. На их месте появились мощные квазары, излучающие радиоактивные волны. Обычно такого рода космические события растягиваются на тысячи лет, но не в этот раз: изменения произошли стремительно.

Конспирологи подчеркивают, что причиной тому стало вмешательство высокоразвитого инопланетного разума. Звездные ядра пропавших галактик превратились в ядерные бомбы, которые могут с легкостью разорвать нашу планету.

Более того, ряд специалистов считает, что обитатели Нибиру готовы уничтожить всю нашу Галактику – после чего планета Х покинет ее так же стремительно, как и возникла на горизонте.



