Пришельцы поработят человечество

Эксперты пришли к выводу: Планета Х собирается осуществить новый коварный план, чтобы сместить Землю с орбиты и уничтожить всех представителей человечества, а затем занять их место и колонизировать свободную территорию, богатую природными ресурсами.

К таким выводам специалисты пришли из-за недавнего случая в Улан-Удэ. Местный житель увидел в ночном небе странный объект – светящуюся точку. Сначала эта точка, которая зависла в небе, принялась испускать вокруг себя странные импульсы. Затем объект сменил цвет, а из-за воздействия небесного тела у мужчины начали болеть глаза. В результате один глаз очевидца полностью ослеп.

Уфологи пришли к выводу, что мужчина стал жертвой испытаний новейшего поколения оружия, которое в секретных лабораториях создавали лучшие умы Нибиру, сообщает портал Rsute. Однако официальная астрономия вообще отвергает существование Нибиру, существование аннунаков и их коварных планов по отношению к человеческой расы.

