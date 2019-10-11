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Нибиру приближается: объявлена дата конца света

Нибиру приближается: объявлена дата конца света
Фото: pixabay.com
Планета столкнется с Землей уже в этом году

Учёные сообщили, что Нибиру увеличивается в размерах и стремительно приближается к Земле. Астрономы Европейского космического агентства и NASA, наблюдающие за Планетой Х, встревожены ее приближением. Нибиру, по словам экспертов, летит к Земле не одна, а еще с тремя опасными космическими объектами.

По расчетам уфолога Скотта Уоринга, Планета Х столкнется с Землёй в 2020 году, а затем три её спутника обрушатся на нас в 2021 году. Это приведёт к апокалипсису для всего человечества, сообщает "ABSOLUT TV". В настоящее время ученые работают над вариантами операций, чтобы оттолкнуть эти четыре космических тела от Земли.

Специалисты полагают, что три дополнительных объекта у Нибиру могли образоваться после прохождения планеты через поток метеоритов Персеиды, который разрушил поверхность Планеты Х и привел к ее взрыву. Теперь Нибиру быстро увеличивается в размерах, поглощая в себя метеориты, которые находятся рядом с ней.

Карина СИРАЗОВА
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