Строить планы на будущий год бессмысленно

Конец света не за горами: апокалипсис наступит уже в 2020 году.

Уфологи считают, что планета Х приближается не одна, а в компании трех других небесных тел. В доказательство эксперты ссылаются на информацию, полученную астрономами Европейского космического агентства, а также специалистами NASA.

Нибиру якобы пересекла границу Солнечной системы еще в середине сентября. Сначала ученые решили, что это гигантский астероид, однако дальнейшие наблюдения развеяли все сомнения: это оказалась звезда Смерти – та самая загадочная планета, о которой писали на своих глиняных табличках древние шумеры.

Пока уфологи не понимают, откуда взялись еще 3 космических объекта рядом с Нибиру. Некоторые считают, что планета Х раскололась на 4 части, другие полагают, что она притянула к себе небесные тела, ставшие ее спутниками.

Известный исследователь Скотт Уоринг уверяет, что Звезда Смерти столкнется с Землей в 2020 году, а еще через год на нашу планету рухнет и 3 спутника Нибиру, сообщает портал Absolut TV. Такая катастрофа не пройдет бесследно – человеческая цивилизация исчезнет, констатируют конспирологи.

Ранее сообщалось, что планета Х уже поглотила Сатурн, оставив на его месте только обломки космического мусора.