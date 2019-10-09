Нашей планете грозит блокада и лишь потом война

Корабли пришельцев с Нибиру окружили Сатурн и поработили планету – ее собираются использовать как плацдарм для вторжения на Землю.

К такому выводу пришли европейские уфологи, после того как американские астрономы внезапно обнаружили рядом с окольцованной планетой 20 новых спутников. По мнению конспирологов, это не небесные тела, а летающие тарелки аннунаков – обитателей Нибиру. Британский уфолог Скотти Джеймс считает, что Звезда Смерти готовится к полному захвату Солнечной системы – планету Х уже можно наблюдать с Земли, она видна на несколько градусов южнее нашего светила.

В конце сентября в небе над Калифорнией заметили огненные шарообразные НЛО. Однако летающие тарелки исчезли, как только к ним приблизился вертолет ВМС США. По мнению уфологов, таким способом пришельцы проверили, как люди могут реагировать на инопланетное вторжение.

Эксперты считают, что Земля повторит судьбу Сатурна: сначала аннунаки соберут армию и организуют блокаду нашей планеты, а затем с небес сойдут штурмовые отряды жителей Нибиру и уничтожат все живое.

Официальная наука не подтверждает, что планета Нибиру существует, напоминает Vlad Time.