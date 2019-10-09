Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Сатурн захвачен: Нибиру атакует Землю

Сатурн захвачен: Нибиру атакует Землю
Фото: pixabay.com
Нашей планете грозит блокада и лишь потом война

Корабли пришельцев с Нибиру окружили Сатурн и поработили планету – ее собираются использовать как плацдарм для вторжения на Землю.

К такому выводу пришли европейские уфологи, после того как американские астрономы внезапно обнаружили рядом с окольцованной планетой 20 новых спутников. По мнению конспирологов, это не небесные тела, а летающие тарелки аннунаков – обитателей Нибиру. Британский уфолог Скотти Джеймс считает, что Звезда Смерти готовится к полному захвату Солнечной системы – планету Х уже можно наблюдать с Земли, она видна на несколько градусов южнее нашего светила.

В конце сентября в небе над Калифорнией заметили огненные шарообразные НЛО. Однако летающие тарелки исчезли, как только к ним приблизился вертолет ВМС США. По мнению уфологов, таким способом пришельцы проверили, как люди могут реагировать на инопланетное вторжение.

Эксперты считают, что Земля повторит судьбу Сатурна: сначала аннунаки соберут армию и организуют блокаду нашей планеты, а затем с небес сойдут штурмовые отряды жителей Нибиру и уничтожат все живое. 

Официальная наука не подтверждает, что планета Нибиру существует, напоминает Vlad Time.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Мировые лидеры проигнорировали день рождения Путина

У коллег еще есть шанс исправить дипломатический промах

Парализованную Заворотнюк заставят работать в бассейне

Актрисе придется переступить через боль и слезы и буквально испытать себя на прочность

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей