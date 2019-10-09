Загадочно светящиеся НЛО некоторое время повисели над центром Владивостока и быстро исчезли

Космических гостей успел заснять уфолог, который в тот момент гулял по популярной у местных жителей видовой площадке. Сначала Андрей Шувалов увидел в небе два объекта, от которых падали странные лучи. Это могло быть очередное вторжение.

"Совершили пролет над исторической частью города, после чего скрылись в тучах, резко набрав высоту",

– рассказал специалист информационному агентству "Версия".

Позже, рассматривая сделанные на месте фото, он заметил и третий НЛО. Тот зависал над знаменитым Русским мостом на высоте 324 м и был классической дисковой формы, как и два других, но в диаметре не меньше 30 м, сообщил эксперт.

Шувалов заявил, что корабли прибыли с единственной в нашей системе обитаемой планеты – враждебной Нибиру. Хотя пока цели пришельцев не известны, появление загадочных объектов связывают с непогодой и говорят, будто НЛО используют тучи и шторма для маскировки.

Космические посланцы не впервые пожаловали в нашу страну. Ранее, по словам других уфологов, планета Х отправила в Россию летательный аппарат, с которого пришельцы распылили над другим городом опасное вещество. До этого стало известно, что посланцы Нибиру осели в Сибири, сама она будто взорвалась над Москвой и была замечена над Крымским мостом, а ее обитатели испытали новое лазерное оружие на Камчатке.