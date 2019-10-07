Пришельцы ослепляют людей, чтобы поработить планету

Российские просторы продолжают привлекать инопланетян с Нибиру. Житель Улан-Удэ увидел вечером на небосводе летящую световую точку, которая внезапно остановилась и стала испускать странные импульсы.

По словам очевидца, светящийся объект поменял цвет и стал распылять что-то непонятное. Затем мужчина почувствовал, что у него заболели глаза и обратился к врачу. Окулист определил, что один глаз свидетеля перестал видеть.

Уфологи предположили, что незадачливый горожанин был поражен новейшим оружием с Нибиру. По-видимому, летательный аппарат с планеты Х распылил над городом опасное вещество. пострадавший рассказал, что зрение у него всегда было идеальное, однако врачи обнаружили, что теперь его глаза поражены глаукомой. Вероятно, вещество, которое распыляет инопланетное оружие, ослепляет людей, сообщает информационное агентство "Версия".

Коварный план аннунаков – так зовут жителей Нибиру – заключается в том, чтобы ослепить всех землян, уверяют конспирологи. Однако авторитетные ученые сомневаются в существовании планеты Нибиру.

