Оливье и другие угощения готовить не придется: человечество погибнет до самого любимого праздника в году

Самая большая из известных человеку звездных систем – Андромеда, – как выяснили недавно ученые, уже "съела" больше 10 галактик и около 1 тыс. звезд-гигантов. Теперь она подбирается к Млечному пути, где сначала "проглотит" Солнце. После этого Земля и ее обитатели очень быстро погибнут.

"Андромеда гораздо крупнее нашей Галактики, но, по моим подсчетам, она движется боком и поэтому пройдет ее стороной, но захватит Солнце, а именно заглотит его", – отметил один из астрономов, цитирует "ВладТайм".

Сначала, через сутки после исчезновения светила, температура на нашей планете опустится до -40°C. А спустя три месяца после исчезновения Солнца Земля погибнет совсем.

Андромеда движется очень быстро, но с каждым днем ее скорость будет расти, и ярчайшая звезда нашей Галактики будет "сожрана" в течение месяца, сообщил ученый. По его словам, "нужно успеть придумать механизм, который поможет избежать этой катастрофы", над чем уже работают специалисты со всего мира.

Ранее астрофизики предупреждали, о скором конце света, так как черная дыра погубит нашу планету. Сообщалось также, что нынешняяя осень – последняя для человечества. До этого датой апокалипсиса называли 30 августа и откладывали его до 10 октября.