Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Три последних дня: Нибиру устроит конец света

Три последних дня: Нибиру устроит конец света
Фото: pixabay.com
Планета Х погасит Солнце

Специалисты по паранормальным явлениям устали предупреждать, что Земле грозит серьезная опасность – пришельцы с планеты Нибиру готовятся уничтожить человеческую цивилизацию.

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал, как Нибиру выкачивает энергию из Солнца. Наше светило – не первая жертва коварной планеты Х. Ранее астрофизики NASA обнаружили, что звезда XTE j1810-197 лишилась своей энергии в течение года, еще раньше такое же произошло со звездой под названием Табби.

Ученые считают, что космическая катастрофа такого масштаба могла произойти только при использовании сверхразвитых технологий разумных инопланетян – к примеру, аннунаков, жителей Нибиру. Энергия угасших звезд была использована для поддержания инфраструктуры Звезды Смерти.

Сейчас "Хаббл" запечатлел целенаправленные выбросы фотонов в сторону неизвестного объекта, находящегося рядом с Солнцем. Уфологи считают, что наше светило погаснет уже через 3 дня, сообщает Vlad Time.

Некоторые эксперты придерживаются мнения, что солнечный свет все-таки не исчезнет полностью, однако его будет так мало, что ледяной Апокалипсис на нашей планете неизбежен.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей