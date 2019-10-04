Планета Х погасит Солнце

Специалисты по паранормальным явлениям устали предупреждать, что Земле грозит серьезная опасность – пришельцы с планеты Нибиру готовятся уничтожить человеческую цивилизацию.

Космический телескоп "Хаббл" зафиксировал, как Нибиру выкачивает энергию из Солнца. Наше светило – не первая жертва коварной планеты Х. Ранее астрофизики NASA обнаружили, что звезда XTE j1810-197 лишилась своей энергии в течение года, еще раньше такое же произошло со звездой под названием Табби.

Ученые считают, что космическая катастрофа такого масштаба могла произойти только при использовании сверхразвитых технологий разумных инопланетян – к примеру, аннунаков, жителей Нибиру. Энергия угасших звезд была использована для поддержания инфраструктуры Звезды Смерти.

Сейчас "Хаббл" запечатлел целенаправленные выбросы фотонов в сторону неизвестного объекта, находящегося рядом с Солнцем. Уфологи считают, что наше светило погаснет уже через 3 дня, сообщает Vlad Time.

Некоторые эксперты придерживаются мнения, что солнечный свет все-таки не исчезнет полностью, однако его будет так мало, что ледяной Апокалипсис на нашей планете неизбежен.