Нибиру
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На границе Омской и Томской областей в Васюганских болотах длинноухие серые существа, похожие на сказочных гоблинов, строят гнезда для себя и своего потомства.
Пугая местных жителей, они заходят в деревни в поисках еды и строительных материалов, оставляя за собой странные следы. Уфологи из Новосибирска решили своими глазами увидеть, что происходит в соседнем регионе. Они установили скрытые камеры на болоте, которое находится рядом с деревней Новый Васюган. Местный житель рассказал экспертам, что двухметровый пришелец забрался к нему во двор и украл индюка. Его соседи подтвердили, что и в их хозяйства заходили страшные гоблины.
В объективы скрытых камер уфологов сначала попадались только птицы и мелкие животные, однако затем исследователям повезло: им удалось запечатлеть инопланетянина с детенышем. Кроме того, там, где проходили болотные гоблины, остался отпечаток трехпалой ноги.
По мнению конспирологов, огромные пришельцы прилетели в сибирскую тайгу с Нибиру. Ранее силуэт загадочной планеты Х над Томской областью попал в объективы метеорологического зонда. На снимке видно, как прямо со Звезды Смерти на Землю спускается красный луч. Именно так гоблины и попали в Сибирь, считают специалисты.
При этом некоторые экcперты уверяют, что болотные гоблины – это жители Нибиру с генетическими отклонениями. Именно поэтому от них и избавились, сбросив на Землю, словно генетический мусор, сообщает Vlad Time.
Впрочем, более здраво рассуждающие исследователи напоминают, что пока еще не доказано само существование планеты Нибиру.
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