Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Флот Нибиру напал на корабль США

Флот Нибиру напал на корабль США
Фото: pixabay.com
Атаку пришельцев засняли на видео

Корабль береговой охраны США окружили несколько НЛО. Очевидцы засняли инцидент на видео.

Уфологи утверждают, что "тарелки" принадлежат флоту Нибиру. По их мнению, пришельцы мстят военным за то, что они якобы нарушили "договор о конспирации" между инопланетянами и правительством Соединенных Штатов.

На кадрах видно, что рядом с кораблем на большой скорости двигаются летательные аппараты. Через некоторое время они улетели в неизвестном направлении, передает "ВладТайм".

На данный момент никаких разъяснений от США не последовало.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Дания одобрила строительство "Северного потока – 2"

Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек

Данию обязали дать разрешение по "Северному потоку-2"

Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей