Атаку пришельцев засняли на видео

Корабль береговой охраны США окружили несколько НЛО. Очевидцы засняли инцидент на видео.

Уфологи утверждают, что "тарелки" принадлежат флоту Нибиру. По их мнению, пришельцы мстят военным за то, что они якобы нарушили "договор о конспирации" между инопланетянами и правительством Соединенных Штатов.

На кадрах видно, что рядом с кораблем на большой скорости двигаются летательные аппараты. Через некоторое время они улетели в неизвестном направлении, передает "ВладТайм".

На данный момент никаких разъяснений от США не последовало.