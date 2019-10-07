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Пришельцы вызвали погодный апокалипсис в Москве

Пришельцы вызвали погодный апокалипсис в Москве
Кадр из фильма "Притяжение"
Жители Нибиру создают для себя комфортные условия на Земле

Москвичи удивлены резким погодным изменениям: теплую осеннюю погоду сменил аномальный снегопад. Уфологи считают, что причиной этому служит недавнее появление пришельцев в Подмосковье.

По словам исследователей, инопланетяне способны манипулировать погодными условиями Земли, а низкая температура невероятно комфортна для аннунаков – жителей Нибиру, сообщает "ВладТайм". Погода ухудшилась не только в столичном регионе – снегопады наблюдаются также в Туле и на Камчатке. Возможно, и там высадились отряды инопланетян, хоть их цели и неизвестны. "Низко летают НЛО – к снегопаду", – шутят уфологи.

Неизвестно, какими будут последствия аномальных изменений погоды. Метеорологи не признают причастности пришельцев к снегопаду, однако заявляют, что через несколько дней температура воздуха поднимется.

Карина СИРАЗОВА
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