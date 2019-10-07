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После аномального снегопада вернется сентябрьское тепло: синоптики дали прогноз

После аномального снегопада вернется сентябрьское тепло: синоптики дали прогноз
Фото: www.globallookpress.com
Мокрый снег сменится повышением температуры до +15°С

В первые дни этой недели в центре и на северо-западе России погода будет напоминать ноябрьскую – температура воздуха опустится ниже нормы на два-четыре градуса. Ожидается дождь с мокрым снегом, возможно образование гололедицы в ночные часы.

"Это погода предзимья", – рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. По ее словам, снег в первой половине октябре для средней полосы России - не норма, а аномалия.

Но уже во вторник, 8 октября, воздух прогреется до +7°С, 9 октября – до +9°С. Более существенное потепление ожидается 10 октября – столбики термометров могут подняться до +13°С. В выходные дни температура повысится до +15°С, вернувшись, таким образом, к значениям сентября.

Карина СИРАЗОВА
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