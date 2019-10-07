Погода за окном будет выше климатической нормы

Несколькими солнечными деньками осень не отделается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На смену недавнему снегу с противным дождем и жутким ноябрьским холодом придет хорошая погода.

Уже в середине этой недели, отметил синоптик, станет заметно теплее. Впрочем, температура начнет подниматься уже завтра, 8 октября. За окном будет до +6° С. В среду – на два градуса больше. В четверг ожидается температурный пик – до +11° С, что выше климатической нормы примерно на 2-3 градуса.

"То есть мы вернемся по погоде на месяц назад", – пояснил Вильфанд "Интерфаксу".

Благоприятный прогноз подтвердил также ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков, добавив, что теплая погода не покинет Москву до конца недели. При этом будут идти небольшие дожди. А последний рабочий день запомнится столичным жителям и гостям очень низким давлением – 732 мм рт ст, передает "МИР24".



