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В середине недели в Москву вернется бабье лето

В Москву вернется бабье лето
Фото: www.globallookpress.com
Погода за окном будет выше климатической нормы

Несколькими солнечными деньками осень не отделается, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. На смену недавнему снегу с противным дождем и жутким ноябрьским холодом придет хорошая погода. 

Уже в середине этой недели, отметил синоптик, станет заметно теплее. Впрочем, температура начнет подниматься уже завтра, 8 октября. За окном будет до +6° С. В среду – на два градуса больше. В четверг ожидается температурный пик – до +11° С, что выше климатической нормы примерно на 2-3 градуса. 

"То есть мы вернемся по погоде на месяц назад", – пояснил Вильфанд "Интерфаксу".

Благоприятный прогноз подтвердил также ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Александр Синенков, добавив, что теплая погода не покинет Москву до конца недели. При этом будут идти небольшие дожди. А  последний рабочий день запомнится столичным жителям и гостям очень низким давлением – 732 мм рт ст, передает "МИР24"


Ксения АНДРЕЕВА
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