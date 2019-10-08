Объявлен "желтый" уровень опасности

В Москве сегодня, 8 октября, ожидается облачная с прояснениями погода. После утреннего нуля градусов воздух прогреется до +8, обнадежили метеорологи.

Порывы юго-западного ветра будут достигать 15 м/с. Такая погода "потенциально опасна", сообщил Гидрометцентр и объявил "желтый" уровень опасности.

Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50 процентов, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на "Метеоновости".

По словам экспертов, минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха составила +0,5°С. Предыдущий минимум был зафиксирован в ночь с 6 на 7 октября – тогда температура в столичном регионе понизилась до отметки +0,8 °С, сообщает RT.