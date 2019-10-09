Осенняя погода продолжает удивлять

На смену пронизывающему холоду, который пришел в центральные районы России в минувшее воскресенье, ожидается существенное потепление. Однако не стоит надеяться, что повышение температуры будет резким. Воздух прогреется постепенно, плавно.

Несмотря на то что середина текущей недели в Северо-Западном округе отметится небольшим снегом, а ночью температура воздуха будет опускаться до -1°С, к выходным погода станет более комфортной. Синоптики обещают до +7°С ночью и до +10°С в течение дня.

Приволжский округ тоже дождется тепла. Дождь со снегом сменится просто дождем, и к выходным температура повысится. Днем воздух прогреется от +11°С на севере региона и до +15°С на юге, рассказал в беседе с "Российской газетой" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

На юге европейской территории умеренно теплая погода с кратковременными дождями – до +22°С днем. А вот на Урале к выходным, наоборот, похолодает: по ночам будет до -1°С и до +12°С днем с осадками в виде дождя с мокрым снегом. Резкое похолодание ожидается в Приморье: к выходным возможно понижение температуры почти на десять градусов, до -5°С ночью.

Из опасных и неблагоприятных явлений в среду сильные осадки в виде снега и ветра ожидаются в Архангельской области. В Краснодарском и Ставропольском краях – сильные дожди с грозами. Снегопад в среду накроет Иркутскую область и юго-восток Якутии. А на Сахалин и Курильские острова обрушатся сильные дожди.

В среду, 9 октября, в Москве ожидается до +7°С. Местами пройдут умеренные дожди, сообщает Гидрометцентр. Порывы юго-западного ветра могут достигать 15 м/с.