Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Дожди в столицу пришли надолго

Дожди в столицу пришли надолго
Фото: www.globallookpress.com
Тепло, но сыро будет в Москве и на следующей неделе

После ноябрьских холодов в столицу вернулся сентябрь в его худших проявлениях. То есть на улице достаточно тепло, но беспроглядная серость портит настроение.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 11 октября, столбики термометров не опустятся ниже +7…+9°С, но будет идти дождь, а порывы ветра смогут достигать 15 м/с. Днем осадки сохранятся, а температура поднимется до +10…+12°С, указывает Гидрометцентр.

Аналогичная погода продержится все выходные. А вот начало следующей недели вообще ожидается очень теплым: в понедельник и вторник днем будет до +15°С, ночью – до +10°. Но дожди продолжатся.

Только в среду, 16 октября, осадки должны прекратиться. Однако низкая облачность останется, поэтому на улице будет очень комфортно – днем около +11…+16°С.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украинцы взбесились после слов Собчак о войне в Донбассе

Ксения Анатольевна использовала неверную, по версии соседей, формулировку

Саакашвили выдал главную тайну экс-президента Украины

Бывший грузинский лидер раскрыл секрет общения пятого главы Незалежной с журналистами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей