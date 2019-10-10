Тепло, но сыро будет в Москве и на следующей неделе

После ноябрьских холодов в столицу вернулся сентябрь в его худших проявлениях. То есть на улице достаточно тепло, но беспроглядная серость портит настроение.

По прогнозам синоптиков, в ночь на пятницу, 11 октября, столбики термометров не опустятся ниже +7…+9°С, но будет идти дождь, а порывы ветра смогут достигать 15 м/с. Днем осадки сохранятся, а температура поднимется до +10…+12°С, указывает Гидрометцентр.

Аналогичная погода продержится все выходные. А вот начало следующей недели вообще ожидается очень теплым: в понедельник и вторник днем будет до +15°С, ночью – до +10°. Но дожди продолжатся.

Только в среду, 16 октября, осадки должны прекратиться. Однако низкая облачность останется, поэтому на улице будет очень комфортно – днем около +11…+16°С.