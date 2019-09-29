Погода в столичном регионе сильно испортится

Обложные дожди и скачки атмосферного давления обещают синоптики в понедельник, 30 сентября в Москве.

По прогнозу специалистов, ожидаются проливные ливни со снегом и перепады давления – термометры опустятсяс 750 до 730 мм ртутного столба. Такое явление называют "барической пилой".

"Следующая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди – ожидается как минимум до 25 мм осадков, или 40% месячной нормы (что больше за весь сентябрь – 22 мм),

– цитирует агентство "Москва" представителя метеобюро "Фобос".

Температура воздуха в столичном регионе прогреется до +14 градусов тепла.