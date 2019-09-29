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Климатический ад: на Москву обрушатся ливни

Климатический ад: на Москву обрушатся дождь со снегом
Фото: www.globalllokpress.com
Погода в столичном регионе сильно испортится

Обложные дожди и скачки атмосферного давления обещают синоптики в понедельник, 30 сентября в Москве. 

По прогнозу специалистов, ожидаются проливные ливни со снегом и перепады давления – термометры опустятсяс 750  до 730 мм ртутного столба. Такое явление называют "барической пилой". 

"Следующая неделя ознаменуется серией атак атлантических циклонов, из-за чего зарядят обложные дожди – ожидается как минимум до 25 мм осадков, или 40% месячной нормы (что больше за весь сентябрь – 22 мм),

цитирует агентство "Москва" представителя метеобюро "Фобос". 

Температура воздуха в столичном регионе прогреется до +14 градусов тепла. 

Марина МОНРО
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