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В Москве заметно потеплеет

В Москве заметно потеплеет
Фото: www.globallookpress.com
Температура воздуха поднимется до +15 °С

В понедельник 30 сентября в Москве будет облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит от +13 до +15 °C, сообщает Гидрометцентр.

В столице подует южный и юго-западный ветер, 5-10 м/c. Его порывы местами будут достигать 15 м/c.

По словам синоптиков, атмосферное давление будет низким – 737 мм рт. ст., а в сочетании с возмущенным магнитным полем может негативно сказаться на здоровье.

Карина СИРАЗОВА
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