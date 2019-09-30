В Москве заметно потеплеет

Температура воздуха поднимется до +15 °С

В понедельник 30 сентября в Москве будет облачная погода, местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит от +13 до +15 °C, сообщает Гидрометцентр.

В столице подует южный и юго-западный ветер, 5-10 м/c. Его порывы местами будут достигать 15 м/c.

По словам синоптиков, атмосферное давление будет низким – 737 мм рт. ст., а в сочетании с возмущенным магнитным полем может негативно сказаться на здоровье.