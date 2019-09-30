Прогноз погоды на октябрь: на Москву обрушится жара

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Погода в столичном регионе в течение недели будет крайне неустойчивой, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, ожидается потепление до +19°С.
К центру европейской России приближается мощный циклон, благодаря чему температура существенно повысится – от +13 до +15°С сегодня и от +15 до +17°С завтра днем. Самый тёплый день специалисты прогнозируют 3 октября, когда температура днём достигнет +19°С, сообщает RT.
"В течение всех этих дней достаточно будет дождливая погода с порывистым ветром. С 4 октября начинаются изменения в циркуляции, по-прежнему будет облачная погода с дождями и понижением температуры", – добавил Вильфанд. С 5 октября температура заметно понизится – до +10°С. А уже 6 октября произойдет заметный рост давления, прекращение осадков и дальнейшее понижение температуры.
По словам синоптиков, на этой неделе погода превысит норму на 4 – 5 градусов, сообщает "Вечерняя Москва". В Воронежской и Белгородской областях дневная температура поднимется до +22°С.
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