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Москву накрыло аномально низкое давление

Москву накрыло аномально низкое давление
Фото: www.globallookpress.com
Синоптики пообещали облачную погоду с дождем

Сегодня, 1 октября, в Москве зафиксировано рекордно низкое давление – 730 мм ртутного столба.

"Мы оказались на рекордном "барическом дне", – сообщил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец агентству "Москва". Предыдущий рекорд состоялся в 1954 году, когда давление составило 733 мм ртутного столба.

Однако, по словам синоптиков, в течение дня давление будет расти и к вечеру достигнет 738 мм ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице днем составит от +15 до +17°C. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, передает RT.

Карина СИРАЗОВА
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