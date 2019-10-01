В Северной столице объявлено штормовое предупреждение

На северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который уже пронесся по Западной и Центральной Европе. Начнутся сильные ливни, скорость ветра достигнет 24 м/с.

В Германии из-за урагана уже погиб один человек: на водителя автобуса рухнуло дерево. Частично прервано железнодорожное сообщение, улицы городов завалены вырванными с корнями деревьями и дорожными знаками, сообщает "РЕН ТВ". В Чехии ветер разогнался до 100 км/ч, более 20 тысяч частных домов остались без света, приостановлено движение поездов.

1 октября в Санкт-Петербурге объявлено штормовое предупреждение. Из-за бури планируют перекрыть дамбу на Финском заливе. Согласно прогнозу Северо-Западного УГМС, сегодня пройдут сильные дожди, а порывы юго-западного и западного ветра достигнут 19 – 24 м/с. Температура воздуха днем будет до +11°C, атмосферное давление понизится, передает FlashNord.

Тем не менее, синоптики не видят "апокалипсиса" в надвигающемся урагане. "Это обычная штормовая погода в осенний переходный сезон", – заявил специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью "Говорит Москва". По словам эксперта, ураган пройдет безопасно для жителей, возможен подъем воды в Неве, но в рамках средних статистических показателей.