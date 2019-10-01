На город на Неве, по которому прошелся "Мортимер" , страшно смотреть

На культурную столицу России обрушилась стихия. Ураган "Мортимер", как и обещали синоптики, налетел на город на Неве и разогнал по офисам и домам его жителей.

После себя разбушевавшаяся непогода в виде сильнейшего ветра, ливня и града оставила разрушительный след. В результате на многих улицах лежали сломанные деревьев, поваленные столбы и светофоры.

Отчет о последствиях смертельно опасного урагана, жертвой которой ранее стал водитель автобуса в Германии, петербуржцы разместили в Сети.

Там же имеются кадры пустых улиц Санкт-Петербурга, по дорогам которых барабанит град с дождем.

"Ураган Мортимер прошелся по Петербургу. Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град – и великолепную радугу", – отметили авторы одного из пабликов в соцсети "ВКонтакте".

Подписчики сообщества тут же включились в виртуальную беседу и поделились своими впечатлениями о случившемся.

"Держала собаку за ошейник чтоб не сдуло,и сама по ветру дышать не могла.... жесть", – написала в комментариях очевидица.

Впрочем, разгулявшаяся стихия вскоре стихла. О том, что угроза миновала, сообщили пресс-службе Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга.