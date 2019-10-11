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Текущая неделя особенно запомнится метеочувствительным жителям и гостям столицы, предупреждают синоптики. Ведь с пятницы по воскресенье атмосферное давление в Москве будет меняться каждый день.
Зато порадует температура. За окном ожидается до +12° С. Однако от осеннего дождя отдохнуть не получится, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Исключением, по его словам, может стать последний день недели, 13 октября.
"Если где-то и будет, то небольшой и кратковременный", – рассказал эксперт РБК.
Он пояснил, что волнообразное давление на языке его коллег называется "барической пилой". Так, сегодня, 11 октября, оно составит 745 мм рт.ст., в субботу и воскресенье – 736 мм рт.ст. и 745 мм рт.ст. соответственно. В такую погоду, отметил метеоролог, как правило дует или умеренный, или сильный ветер.
Дождливая погода и в Санкт-Петербурге, передает FlashNord. В пятницу при теплом южном ветре столбик термометра не поднимется выше +10° С. Существенных перемен в атмосферном давлении наблюдаться не будет.
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