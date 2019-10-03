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Мокрый снег и дождь: в Москве сильно похолодает

Мокрый снег и дождь: в Москве сильно похолодает
Фото: www.globallookpress.com
На выходных температура опустится ниже нуля

Начало октября принесло в столицу долгожданное бабье лето. Но уже завтра, 4 октября, наступит похолодание на 5 – 7 градусов, и каждый день температура будет падать. В воскресенье ночью температура понизится до нулевой отметки.

"Это будет способствовать тому, что осадки будут небольшие в виде и мокрого снега, и небольшого дождя, ну и только", – рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд телеканалу "360".

Синоптик отметил, что 3 октября станет очень теплым днем с небольшой облачностью. Столбики термометров установятся на отметке от +19 до +21 градуса.

Карина СИРАЗОВА
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