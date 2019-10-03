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В октябре 2019 года россиянам стоит быть готовыми к магнитным бурям и возмущениям. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ожидается сразу несколько слабых бурь уровня G1.
Возмущения магнитных сфер и магнитные бури ожидаются 6, 21, 24-26 октября.
Метеозависимым людям в эти дни стоит отказаться от физических нагрузок и не пить алкоголь, кофе и энергетики – они способны только ухудшить самочувствие. Чтобы лучше переносить магнитные колебания, врачи рекомендуют пропить курс витаминов группы B.
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