Второй месяц осени принесет проблемы метеозависимым людям

В октябре 2019 года россиянам стоит быть готовыми к магнитным бурям и возмущениям. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ожидается сразу несколько слабых бурь уровня G1.

Возмущения магнитных сфер и магнитные бури ожидаются 6, 21, 24-26 октября.

Метеозависимым людям в эти дни стоит отказаться от физических нагрузок и не пить алкоголь, кофе и энергетики – они способны только ухудшить самочувствие. Чтобы лучше переносить магнитные колебания, врачи рекомендуют пропить курс витаминов группы B.